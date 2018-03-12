Учёные выяснили, какими качествами обладает независимый от соцсетей человек

Эксперт из Бингемтонского университета Исаак Вагефи составил статистику среди людей, которые посещают различные соцсети. Некоторые заходят на порталы не так часто, как другие. Причиной часового «серфинга» послужила черта характера личности. Проводить анализ помогал ассистент из Университета Де Поль – Хамед Кахри-Сареми.

Исследователи собрали анкеты около трехсот учеников колледжа. Документ содержит в себе построение пятифактной модели респондента. Эта модель содержит в себе 5 качеств личности: открытость к чему-то новому, экстраверсия, невротизм, покладистость к задачам и добросовестность. С помощью анкет Исаак Вафеги пришёл к выводу: последние три качества ведут человека к зависимости.Невротизм – высшая степень стресса. Люди переживают негативные моменты в жизни, но компенсируют бытовые переживания с помощью странствования по соцсетям. Добросовестность же наоборот понижала уровень зависимости. Такой человек пытается постоянно доделать все дела до конца. Однако, если человек страдает невротизмом, тогда ситуация изменялась с пользу соцсетей.Ученые объясняют такой феномен тем, что личности, которые имеют огромную силу воли, чтобы довести дело до конца, под управлением стресса запросто могут зайти на любимые сайты и провести там все свое время. Исследователей также удивил тот факт, что покладистость в совокупности с добросовестностью повышали зависимость к интернет порталам.Исаак назвал такой интересный парадокс «сознательная зависимость». Ученый отметил, что люди обладающие добросовестностью и покладистостью сознательно переводят общение в виртуальный мир. Вагефи сказал, что зависимые люди хотят сохранить контакты с помощью соцсетей, но в итоге личности подвергают себя стать «интернет наркоманами».