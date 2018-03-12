Учёные выяснили, какими качествами обладает независимый от соцсетей человек

Исследователи собрали анкеты около трехсот учеников колледжа. Документ содержит в себе построение пятифактной модели респондента. Эта модель содержит в себе 5 качеств личности: открытость к чему-то новому, экстраверсия, невротизм, покладистость к задачам и добросовестность. С помощью анкет Исаак Вафеги пришёл к выводу: последние три качества ведут человека к зависимости.
Невротизм – высшая степень стресса. Люди переживают негативные моменты в жизни, но компенсируют бытовые переживания с помощью странствования по соцсетям. Добросовестность же наоборот понижала уровень зависимости. Такой человек пытается постоянно доделать все дела до конца. Однако, если человек страдает невротизмом, тогда ситуация изменялась с пользу соцсетей.
Ученые объясняют такой феномен тем, что личности, которые имеют огромную силу воли, чтобы довести дело до конца, под управлением стресса запросто могут зайти на любимые сайты и провести там все свое время. Исследователей также удивил тот факт, что покладистость в совокупности с добросовестностью повышали зависимость к интернет порталам.
Исаак назвал такой интересный парадокс «сознательная зависимость». Ученый отметил, что люди обладающие добросовестностью и покладистостью сознательно переводят общение в виртуальный мир. Вагефи сказал, что зависимые люди хотят сохранить контакты с помощью соцсетей, но в итоге личности подвергают себя стать «интернет наркоманами».