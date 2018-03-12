Глава Amazon: Земля является абсолютной жемчужиной и лучшей планетой Солнечной системы

Глава интернет-ритейлера Amazon Джефф Безос десятого марта посетил гала-ужин The explorers club – организации, пропагандирующей научное познание окружающей среды. На мероприятии бизнесмен отведал тарантула, тараканов и жареную игуану.

Домбровский Сергей

Попробовав изысканные блюда, Безос решил произнести незабываемую речь, поэтому подошел к микрофону и назвал Землю абсолютной жемчужиной, лучшей планетой Солнечной системы. Сейчас астронавты стремятся как можно скорее изучить просторы Вселенной, колонизировать Марс, построить деревню на Луне. По словам Безоса, ученые никогда не найдут планету, подобную Земле, она всегда останется непревзойденной, поскольку на ней родились люди. Руководителю Amazon на мероприятии вручили награду астронавта Базза Олдрина. Безос единственный из ТОП-10 самых богатых людей на Земле посетил данную научную вечеринку.На ужине присутствовали шведский дипломат и член совета директоров фармацевтической компании Ferring Pharmaceuticals Фредерик Паулсен, и человек, дважды летавший к Луне в рамках миссий Аполлон 8 и Аполлон 13 Джеймс Ловелл. Безос в этом году впервые стал самым богатым человеком в мире, оставив позади основателя Microsoft Билла Гейтса.