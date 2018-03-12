На Байконуре корабль «Союз МС-08» состыковали с переходным отсеком

На космодроме Байконур – самый разгар подготовительных работ к запланированному запуску ракетоносителя. Доводчики от различных предприятий корпорации «Роскосмос» благополучно завершили одну из ключевых операций – стыковку транспортно-пилотируемого корабля «Союз МС-08»с переходным отсеком.

Сергей Денисов

Запуск ракеты-носителя «Союз - ФГ» запланирован на среду, 21 марта, на 20:44 по московскому времени. Впереди еще масса процедурных операций, куда входит заправка корабля топливом и сжатыми газами, проверка основных узлов и установка стапеля для проведения окончательных предстартовых работ.В понедельник запланирован генеральный авторский осмотр, экпертиза и накатка головного обтекателя и перемещение головного блока транспортно-пилотируемого корабля. Все работы пока проходят по графику и в штатном режиме.Заканчивается предполетная подготовка экипажа корабля, где командиром назначен космонавт Борис Артемьев, бортинженерами астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Командиром дублирующего экипажа станет космонавт Алексей Овчинников, а борт-инженером астронавт Ник Хейг.