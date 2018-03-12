В индийской деревне нашли статую танцующего бога Шивы

В деревне Бандха Пара в Индии археологи обнаружили статую танцующего бога Шивы, которая могла быть изготовлена в VII-VIII вв. Исследователи утверждают, что статуя божества служила украшением древнего храма.

В Индии в деревне Бандха Пара археологами была обнаружена танцующая статуя верховного бога в шиваизме - Шивы. Археологи считают, что она была изготовлена примерно в VII-VIII веках, и с того времени украшала верхушку древнего храма.Фигуру божества нашли у побережья пруда. Высота находки - 1,2 метра, в ширина достигает одного метра. Артефакт мог располагаться на наивысшей точке главной храмовой башни. Сам храм, как думают ученые, в настоящее время погребен под землей у того же пруда. Против этой версии выступает то, что на найденном артефакте много повреждений, которые могли быть нанесены умышленно, например, во время свержения статуи. Археологи занимаются прояснением данного вопроса.В шиваиме Шива обозначает символ мужского и женского начала, космическое начало Вселенной. Сегодня выделяют 25 форм, в которых изображался Шива в индийской храмовой иконографии.