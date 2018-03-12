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| | В индийской деревне нашли статую танцующего бога Шивы

В индийской деревне нашли статую танцующего бога Шивы

Сегодня, 17:55
В деревне Бандха Пара в Индии археологи обнаружили статую танцующего бога Шивы, которая могла быть изготовлена в VII-VIII вв. Исследователи утверждают, что статуя божества служила украшением древнего храма.

В индийской деревне нашли статую танцующего бога Шивы

 

В Индии в деревне Бандха Пара археологами была обнаружена танцующая статуя верховного бога в шиваизме - Шивы. Археологи считают, что она была изготовлена примерно в VII-VIII веках, и с того времени украшала верхушку древнего храма.

Фигуру божества нашли у побережья пруда. Высота находки - 1,2 метра, в ширина достигает одного метра. Артефакт мог располагаться на наивысшей точке главной храмовой башни. Сам храм, как думают ученые, в настоящее время погребен под землей у того же пруда. Против этой версии выступает то, что на найденном артефакте много повреждений, которые могли быть нанесены умышленно, например, во время свержения статуи. Археологи занимаются прояснением данного вопроса.

В шиваиме Шива обозначает символ мужского и женского начала, космическое начало Вселенной. Сегодня выделяют 25 форм, в которых изображался Шива в индийской храмовой иконографии.
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