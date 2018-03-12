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| | Американские ученые нашли способ «обуздать» энергию звезд

Американские ученые нашли способ «обуздать» энергию звезд

Сегодня, 17:38
Исследователи из США в ближайшие 15 лет собираются наладить массовое производство бесплатной и полностью возобновляемой энергии. Для этого они воспроизведут процесс термоядерного синтеза, который происходит внутри звезд.

Американские ученые нашли способ «обуздать» энергию звезд

 

Специалисты Массачусетского технологического института и их коллеги из Commonwealth Fusion Systems сделали сенсационное заявление: они собираются «обуздать» энергию звезд. Ученые создадут в земных условиях такой же мощный термоядерный реактор. Основой разработки являются магниты со сверхпроводимостью, изготовленные из оксида иттрия-бария-меди. Чтобы повторить термоядерные процессы, эксперты соорудят компактную камеру. Этот компактный токамак будет способен выдерживать граничную температуру и нагрузки.

Уточняется, что сначала будет создан реактор на 100 мегаватт, затем комплекс на большее количество производимой энергии. Проект планируют реализовать в течение 15 лет.
Виктория Озерова
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