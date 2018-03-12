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| | Психологи: Женщины реже жалеют о случайном сексе, если сами делают первый шаги

Психологи: Женщины реже жалеют о случайном сексе, если сами делают первый шаги

Сегодня, 16:35
Психологи из Норвегии провели исследование и пришли к выводу о том, что женщины реже сожалеют о случайном сексе, если в знакомстве с мужчиной они проявляли активность и самостоятельно выбрали его в качестве полового партнера.

Психологи: Женщины реже жалеют о случайном сексе, если сами делают первый шаги

 

Дамы более эмоциональны, чем представители сильной половины человечества. Леди сильно переживают, если соглашаются на случайные интимные связи. Гораздо реже испытывают угрызения совести те девушки, которые делают первые шаги при знакомстве с противоположным полом. Также меньше сожалеют о случайном сексе те любовницы, которым попался умелый партнер и они получили от интима удовольствие.

По словам ученых, причина такой зависимости заключается в психологии. Женщины на подсознательном уровне считают более «качественным» опытного мужчину, поскольку они могут забеременеть. В рамках исследования эксперты провели опрос более 700 американских и норвежских студенток. Результаты работы ученых официально зафиксированы.
Домбровский Сергей
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