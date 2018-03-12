ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Мнения

ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

Уоринг выложил секретные снимки НЛО.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Антивирус Касперского обнаружил «не убиваемый» вирус Фанаты словили Бузову на онанизме Поклонники Олега Табакова вспоминают 5 лучших фильмов с его участием Анфиса Чехова назвала признаки настоящего мужчины Apple может выпустить бюджетный MacBook уже этим летом Фанаты советуют Панину учить русский язык Анастасия Волочкова обнародовала «покаянное» письмо бывшего водителя Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле СБУ провело обыски у журналистов, поддерживающих страну-агрессора «Его время прошло»: Немецкий политик рассказал об отношении к Порошенко в ФРГ В Мордовии слепую женщину довели до слез продавцы магазина "Дом-2": Маргарита Овсянникова пообещала больше не разочаровывать фанатов
| | Эксперты назвали топ-7 напитков для сжигания жира

Эксперты назвали топ-7 напитков для сжигания жира

Сегодня, 16:33
Эксперты представили список напитков, действие которых способствует не только насыщению, но и усиленному жиросжиганию. Именно поэтому ученые предлагают совмещать «приятное с полезным» и смело потреблять их.

Эксперты назвали топ-7 напитков для сжигания жира

 

Овощные соки

Лучше всего овощной сок подходит перед приемом пищи. Конечно же, следует выжать его самостоятельно и употребить в течении 15 минут. Это позволит утолить чувство голода и, таким образом, избежать переедания и потребления лишних калорий.

Лимонная вода

Каждый с детства знает, что нет ничего более подходящего для организма, чем обычная вода. Если же добавить в нее лимонный сок, то она начнет очищать печень и поможет ей значительно лучше усваивать жиры. В особенности те, которые откладываются в области живота.

Всем известны свойства зеленого чая, но далеко не каждый знает даже о существовании белого чая и о том, сколькими положительными эффектами он обладает. Как минимум, жиросжигающим и тонизирующими.

Настой из артишоков

Артишоки – это овощи с наиболее сильным мочегонным действием из всех известных. Вода, что остается после их отваривания крайне полезна для здоровья. Ее можно выпить в качестве бульона.

Эксперты назвали топ-7 напитков для сжигания жира

 

Клюквенный сок

Миниатюрные ягодки клюквы – это отличный источник полезных кислот для тела человека, а именно хинной, лимонной и яблочной. Все они действуют, как пищеварительные ферменты, выводя жир из лимфатической системы.

Имбирный чай

Безусловно, чемпион среди жиросжигающих напитков. Помимо этого, увеличивает температуру тела, выводя из организма шлаки и токсины.
Николай Офицеров
Новости по теме
Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть
Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть

Эксперты назвали 5 свойств воды с лимоном, которые помогают похудеть лучше, чем если постоянно пить обычную воду.

Ученые составили список самых полезных напитков в мире
Ученые составили список самых полезных напитков в мире

Ученые исследовали состав различных напитков, которые предлагает современный мир, и на основании полученных результатов составили список самых полезных

Ученые назвали напитки, которые лучше всего принимать в жару
Ученые назвали напитки, которые лучше всего принимать в жару

Ученые назвали те прохладительные напитки, которые лучше всего принимать в жару. При этом они основывались на том, что абсолютно все внутренние процессы, как и

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости