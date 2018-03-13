Ученые создали трехмерную модель солнечной ударной волны

Астрономы разработали трехмерную схему ударных волн, исходящих от Солнца. Эти колебания возникают после коронарного выброса массы. Для создания модели ученые использовали информацию четырех спутников космических агентств NASA и ESA.

Домбровский Сергей

При коронарных выбросах в межпланетное пространство попадает большое количество веществ из верхних участков Солнца. Когда заряженные частицы достигают Земли, они провоцируют возникновение магнитных бурь, на которые болезненно реагируют страдающие гипертонией. У них повышается артериальное давление и ухудшается самочувствие. Солнечные вспышки приводят к сбоям эктронного оборудования. Заряженные частицы отрицательно воздействуют на астронавтов.Ученые хотят осуществлять точные прогнозы погоды и моделировать изменения на Земле, появляющиеся из-за природных явлений. Сейчас этот процесс плохо изучен и требует дополнительных исследований. Исходя из созданной модели, скорость ударных волн в феврале составила 2,2 тысячи метров в секунду. Наибольшие значения зафиксировали у самой выпуклой части выброса. Разработанная схема позволит точно прогнозировать распространение солнечного вещества. Это сделает работу космонавтов более безопасной.