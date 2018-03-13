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| | Ученые создали трехмерную модель солнечной ударной волны

Ученые создали трехмерную модель солнечной ударной волны

Сегодня, 07:40
Астрономы разработали трехмерную схему ударных волн, исходящих от Солнца. Эти колебания возникают после коронарного выброса массы. Для создания модели ученые использовали информацию четырех спутников космических агентств NASA и ESA.

Ученые создали трехмерную модель солнечной ударной волны

 

При коронарных выбросах в межпланетное пространство попадает большое количество веществ из верхних участков Солнца. Когда заряженные частицы достигают Земли, они провоцируют возникновение магнитных бурь, на которые болезненно реагируют страдающие гипертонией. У них повышается артериальное давление и ухудшается самочувствие. Солнечные вспышки приводят к сбоям эктронного оборудования. Заряженные частицы отрицательно воздействуют на астронавтов.

Ученые хотят осуществлять точные прогнозы погоды и моделировать изменения на Земле, появляющиеся из-за природных явлений. Сейчас этот процесс плохо изучен и требует дополнительных исследований. Исходя из созданной модели, скорость ударных волн в феврале составила 2,2 тысячи метров в секунду. Наибольшие значения зафиксировали у самой выпуклой части выброса. Разработанная схема позволит точно прогнозировать распространение солнечного вещества. Это сделает работу космонавтов более безопасной.
Домбровский Сергей
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