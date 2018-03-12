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| | Ученые назвали людей самыми малоспящими приматами

Ученые назвали людей самыми малоспящими приматами

Сегодня, 16:05
Содружество ученых из Соединенных Штатов выступили с заявлением о том, что люди являются самыми малоспящими из всех существующих приматов. Эксперты отмечают, что для человека рекомендованными является около 10 часов на сон, но ему хватает, при этом, и 7. Этого времени для человека вполне достаточно для того, чтобы бодрствовать весь день.

Ученые назвали людей самыми малоспящими приматами

 

Результаты наблюдений, размещенных на страницах издания Journal of Physical Anthropology, указывают на то, что большая часть приматов спит от 9 часов в сутки. По предварительной версии, такое отличие напрямую связано с изменениями, которые были внесены в жизнь древнего человека.

Во время изучения новых территорий для дальнейшей жизни, они встречались с различными хищными зверями, поэтому оставались настороже всегда, дабы успеть защититься. Позже предки стали спать меньше, чтобы успеть делиться с другими опытом и устанавливать социальную связь.

Самсон и Нан сопоставили данные о продолжительности сна среди трех десятков видов разных приматов. Авторы проекта создали теоретический прогноз касательно времени отдыха, взяв во внимание условия и образ жизни каждого, а также питание и физиологию. Как оказалось, ночные виды животных спять дольше, чем дневные. Человеку для оптимального отдыха требуется около 10 часов времени, но, в основном, на это выделяется не более 7 часов.
Николай Офицеров
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