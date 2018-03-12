Ученые назвали людей самыми малоспящими приматами

Результаты наблюдений, размещенных на страницах издания Journal of Physical Anthropology, указывают на то, что большая часть приматов спит от 9 часов в сутки. По предварительной версии, такое отличие напрямую связано с изменениями, которые были внесены в жизнь древнего человека.
Во время изучения новых территорий для дальнейшей жизни, они встречались с различными хищными зверями, поэтому оставались настороже всегда, дабы успеть защититься. Позже предки стали спать меньше, чтобы успеть делиться с другими опытом и устанавливать социальную связь.
Самсон и Нан сопоставили данные о продолжительности сна среди трех десятков видов разных приматов. Авторы проекта создали теоретический прогноз касательно времени отдыха, взяв во внимание условия и образ жизни каждого, а также питание и физиологию. Как оказалось, ночные виды животных спять дольше, чем дневные. Человеку для оптимального отдыха требуется около 10 часов времени, но, в основном, на это выделяется не более 7 часов.