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| | Ученые: В кино становится все больше крупных планов

Ученые: В кино становится все больше крупных планов

Сегодня, 06:20
Маэстро кинематографа все чаще заканчивают диалоги крупным планом с помощью выразительного лица молчащего человека, оставляя зрителю пространство для размышлений на тему того, что думает и чувствует в той или иной ситуации персонаж. Такой вывод был сделан группой психологов из Нью-Йорка.

Ученые: В кино становится все больше крупных планов

 

Ученые проанализировали кинематограф в промежутке с начала 40-х годов прошлого столетия по 2010 год. Теперь они намерены обучить всем этим ходам искусственный интеллект. Создатели алгоритма, который нацелен на то, чтобы отличать страдающих овец от счастливых, добились в анализе эмоций в кино немалых успехов.

Эмоции человека вещь крайне сложная, но система искусственного интеллекта DARE смогла довести их распознавание до точности в 92 процента. Человеческую ложь она смогла распознать в 81 проценте случаев. Тем не менее, исследование показывает, что с распознаванием эмоций пока все еще лучше справляются именно люди.

Еще со времен немого кино крупный план на лицо персонажа с ярко выраженными эмоциями - это одно из наиболее выразительных средств языка кино. С тех пор ритм повествования в кино стал во много раз динамичнее, ведь средняя кинолента содержит до 3 тысяч планов, которые длятся от 2 до 10 секунд. Ранее же планов было меньше, но они были дольше. Крупный план героя с выразительным лицом за последние полвека стал крупнее и используется все чаще, и дело не только в новых, компактных и мобильных, камерах, но и в психологии, считают авторы исследования.
Николай Офицеров
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