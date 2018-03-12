Эксперты: 18 марта огромный астероид приблизится к Земле

Специалисты по изучению космоса проинформировали, что 18 марта в 06:30 близко от Земли пронесется огромный астероид, параметры которого можно сопоставить с многоэтажным домом. Космический объект под названием 2018ET1 пролетит от Земли в 1,7 млн километров и со скоростью 6 км/сек.

Анна Котова

Впервые этот астероид, входящий в состав группы Апполона, эксперты заметили 7 марта с помощью системы MLS. Эта система обзора небесного пространства находится в обсерватории Маунт-Леммон в Аризоне и позволила исследователям открыть около 50 тысяч малых планет. Ученые говорят, что абсолютная величина 2018 ЕТ1 равняется 26,4, при этом диаметр составляет от 9 до 31 метра. Астероид облетает Солнце за 532 дня. Отметим, что радиус орбиты объекта составляет 1,28 а. е.Специалисты также высчитали дату следующего сближения астероида с нашей планетой. Это состоится 30 августа 2021 года и расстояние от Земли до астероида составит 16,9 млн километров.