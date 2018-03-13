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| | Астрофизики фиксируют до 10 тысяч сигналов от инопланетян каждый день

Астрофизики фиксируют до 10 тысяч сигналов от инопланетян каждый день

Сегодня, 05:20
Ученые до сих пор не знают, существуют ли инопланетные цивилизации, поэтому космос изучается в радиодиапазоне. Ежедневно специалисты получают около 10 тысяч сигналов, природу которых не могут объяснить. Уфологи уверены, что их посылают пришельцы.

Астрофизики фиксируют до 10 тысяч сигналов от инопланетян каждый день

 

Для получения комплексной картины космоса астрофизики исследуют небо в двух диапазонах: оптическом и радио. Так ученым удается фиксировать десятки тысяч сигналов каждый день. Большинство имеют вполне естественное объяснение: вспышки на звездах, слияние или другая активность черных дыр, но некоторым знакам из космоса пояснение не находится, и таких сигналов фиксируется до 10 тысяч в день.

Вполне возможно, что ученые через некоторое время дадут логическое объяснение таким сигналам, но уфологии предполагают, что радиосигналы из пустого пространства являются знаками от представителей инопланетных цивилизаций.
Виктория Озерова
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