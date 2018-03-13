Астрофизики фиксируют до 10 тысяч сигналов от инопланетян каждый день

Для получения комплексной картины космоса астрофизики исследуют небо в двух диапазонах: оптическом и радио. Так ученым удается фиксировать десятки тысяч сигналов каждый день. Большинство имеют вполне естественное объяснение: вспышки на звездах, слияние или другая активность черных дыр, но некоторым знакам из космоса пояснение не находится, и таких сигналов фиксируется до 10 тысяч в день.
Вполне возможно, что ученые через некоторое время дадут логическое объяснение таким сигналам, но уфологии предполагают, что радиосигналы из пустого пространства являются знаками от представителей инопланетных цивилизаций.