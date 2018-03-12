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| | Эксперты раскрыли хитрости для правильного похудения

Эксперты раскрыли хитрости для правильного похудения

Сегодня, 15:06
Многие женщины к весне планируют свое похудение очень тщательно, но все равно совершают некоторые ошибки. Именно поэтому специалисты решили рассказать о некоторых хитростях, которые стоит принимать во внимание во время занятий в спортивном зале.

Эксперты раскрыли хитрости для правильного похудения

 

Первой ошибкой новичка в спортзале является то, что женщина приходит на тренировку в чем попало. Для упражнений можно выбрать любой костюм, который подходит и нравится, однако без хороших кроссовок для бега все упражнения на беговой дорожке будут напрасными. Если подобрать неправильную обувь, то при беге будет неправильно распределяться нагрузка на стопы.

Большинство женщин считают, что похудение – это быстротечный процесс, однако это совсем не так. Дело в том, что дамам стоит правильно расписать свой день: тренировки, правильное питание, водно-питьевой режим, сон и, конечно же, восстановление после всех нагрузок.

Еще одной ошибкой новичков эксперта назвали неправильное питание. Главное, что нужно не забывать – это чередовать питание и упражнения. Еда должна быть сбалансированной и обеспечивать организм всеми необходимыми веществами. Помимо этого, женщины и девушки часто забывают пить воду. Ее нужно употреблять перед, во время и после тренировок. Примерно за все время упражнений необходимо выпивать один литр. И, конечно же, не стоит начинать тренировку без разминки и заканчивать без растяжки.
Анна Котова
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