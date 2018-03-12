Эксперты раскрыли хитрости для правильного похудения

Многие женщины к весне планируют свое похудение очень тщательно, но все равно совершают некоторые ошибки. Именно поэтому специалисты решили рассказать о некоторых хитростях, которые стоит принимать во внимание во время занятий в спортивном зале.

Анна Котова

Первой ошибкой новичка в спортзале является то, что женщина приходит на тренировку в чем попало. Для упражнений можно выбрать любой костюм, который подходит и нравится, однако без хороших кроссовок для бега все упражнения на беговой дорожке будут напрасными. Если подобрать неправильную обувь, то при беге будет неправильно распределяться нагрузка на стопы.Большинство женщин считают, что похудение – это быстротечный процесс, однако это совсем не так. Дело в том, что дамам стоит правильно расписать свой день: тренировки, правильное питание, водно-питьевой режим, сон и, конечно же, восстановление после всех нагрузок.Еще одной ошибкой новичков эксперта назвали неправильное питание. Главное, что нужно не забывать – это чередовать питание и упражнения. Еда должна быть сбалансированной и обеспечивать организм всеми необходимыми веществами. Помимо этого, женщины и девушки часто забывают пить воду. Ее нужно употреблять перед, во время и после тренировок. Примерно за все время упражнений необходимо выпивать один литр. И, конечно же, не стоит начинать тренировку без разминки и заканчивать без растяжки.