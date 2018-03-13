В Оренбуржье обнаружен шлем воина Золотой Орды

В период размыва берега реки Каргалка в Оренбургской области удалось найти древний шлем, который мог принадлежать одному из воинов во времена Золотой Орды. Находка находится в Музее археологии при ОГПУ.

Несколько молодых людей нашли и передали Музею археологии педагогического университета Оренбурга свою находку у берега реки Каргалка – древний шлем. Специалисты полагают, что находка могла принадлежать воину в период Золотой орды. После исследования места обнаружения, также были найдены останки лошади.Предположительная дата шлема пока не определена точно, но охватывает значительный интервал средневековья - IX-XIV вв. Он имеет форму полусферы, а изготавливали его с использованием метода кузнечной ковки.Не так давно был найден похожий шлем на Северном Кавказе, который принадлежал воину золотой орды. Во времена средневековья Оренбургская область находилась на одном из путей из Азии в Европу. После распада Золотой орды образовалось несколько ханств, один их ханов двинулся в Заволжье, где основал поселение Актобе на месте нынешнего Оренбурга.