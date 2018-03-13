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| | В Оренбуржье обнаружен шлем воина Золотой Орды

В Оренбуржье обнаружен шлем воина Золотой Орды

Сегодня, 07:20
В период размыва берега реки Каргалка в Оренбургской области удалось найти древний шлем, который мог принадлежать одному из воинов во времена Золотой Орды. Находка находится в Музее археологии при ОГПУ.

В Оренбуржье обнаружен шлем воина Золотой Орды

 

Несколько молодых людей нашли и передали Музею археологии педагогического университета Оренбурга свою находку у берега реки Каргалка – древний шлем. Специалисты полагают, что находка могла принадлежать воину в период Золотой орды. После исследования места обнаружения, также были найдены останки лошади.

Предположительная дата шлема пока не определена точно, но охватывает значительный интервал средневековья - IX-XIV вв. Он имеет форму полусферы, а изготавливали его с использованием метода кузнечной ковки.

Не так давно был найден похожий шлем на Северном Кавказе, который принадлежал воину золотой орды. Во времена средневековья Оренбургская область находилась на одном из путей из Азии в Европу. После распада Золотой орды образовалось несколько ханств, один их ханов двинулся в Заволжье, где основал поселение Актобе на месте нынешнего Оренбурга.
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