Археологи нашли доказательства активной торговли Пскова с Ганзейским Союзом

Во время работы на Мстиславском раскопе псковские археологи нашли новые неопровержимые доказательства того, что Псков и Ганзейский Союз связывала активная торговля.

Археологами обнаружены свинцовые торговые пломбы, которые были в использовании у торговцев Ганзейского союза в XIII веке. Найдено около 20 таких пломб. Ими скрепляли тюки с тканью, которое привозили из Европы. Пломбы свидетельствовали о качестве сукна и соответствии веса. Они изготавливались во Франции, Бельгии, Голландии.Лицевая сторона пломбы имеет изображение башни, а обратная сторона – купеческий знак Ганзейского Союза. Археологи сделали предположение, что башня на пломбе указывает на купцов из города Турне во Фландрии. Ученые уверенно заявили, что очередное неопровержимое доказательство тесных торговых связей между Псковом и Ганзой. После реставрационной очистки других артефактов будут изучены другие печати.Ганзейский союз существовал с XII по XVII век. Он был мощным торговым центром для европейских городов, среди которых был Псков и Великий Новгород. Они возили в Европу меха и воск.