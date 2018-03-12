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| | Ученые доказали, что у мужчин и женщин одинаковый уровень чуткости

Ученые доказали, что у мужчин и женщин одинаковый уровень чуткости

Сегодня, 13:52
Ученые из Кембриджского университета доказали, что мужчины и женщины могут обладать одинаковым уровнем чуткости. Таким образом, утверждение о том, что в женщине больше чуткости из-за генетической особенности является неверным.

Ученые доказали, что у мужчин и женщин одинаковый уровень чуткости

 

Ведущий автор исследования Варун Уорриер из Кембриджского университета сказал: «Мы еще не нашли никаких генетических доказательств, чтобы объяснить разницу в эмпатии между мужчинами и женщинами». По словам ученого, уровень чуткости и эмпатии может развиваться воспитанием, социальными принципами и жизненным опытом. Однако если мальчика и девочку воспитывать в одинаковых условиях, уровень чуткости у них отличаться не будет.

Более того, на уровень эмпатии, помимо воспитания, могут в некоторых случаях влиять гормоны, которые у мужчин и женщин отличаются. Результаты исследования о связи эмпатии и пола человека были опубликованы в журнале Translational Psychiatry.
Светлана Славянская
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