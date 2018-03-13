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| | В ходе раскопок в центре Ростова обнаружено захоронение с конем и теленком

В ходе раскопок в центре Ростова обнаружено захоронение с конем и теленком

Сегодня, 02:30
Необычная находка была сделана на территории, где пересекаются улицы Станиславского и Ворошиловского в Ростов-на-Дону. Группа ученых-археологов смогла обнаружить катакомбу, состоящую из двух своеобразных камер.

В ходе раскопок в центре Ростова обнаружено захоронение с конем и теленком

 

По словам участников археологических раскопок, два помещения предназначены для разных целей, первое - для захоронения, где покоится тело человека, в то время как вторая представляет собой входную камеру. В последней были выявлены останки коня, а также чучело теленка.

Ученые уверены, что катакомба имеет непосредственное отношение к древнему племени, именуемому меотами поскольку они имели традицию устраивать в захоронениях останки лошадей. Данная находка также может стать последним захоронением, расположенным по периметру северо-западного края Некрополя Ростовского городища, раскопки которого начались еще в 2017 году.
Пойда Анна
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