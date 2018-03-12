Мичио Каку рекомендует покинуть Землю из-за предстоящего апокалипсиса

Всемирно известный ученый-физик Мичио Каку настаивает на необходимости переселения человечества на Марс, поскольку в ближайшее время на Земле должен наступить конец света. Активный популяризатор науки считает, что у тех, кто останется, не будет ни малейшего шанса выжить.

Пойда Анна

По мнению Мичио Каку, апокалипсис уже наступил и в ближайшем будущем достигнет своего апогея, в результате чего Землю охватит череда катастроф глобального масштаба, которые уничтожат все живое.Американский ученый-исследователь на протяжении нескольких лет бил тревогу, призывая мировое сообщество сплотиться и остановить надвигающуюся катастрофу, однако его предостережения проигнорировали, и теперь единственнай возможность спасти население Земли – это «эмигрировать» на Марс. В настоящее время ситуация настолько обострилась, что никакие другие меры уже не помогут.