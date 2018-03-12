Во время строительства Крымского моста обнаружили моллюск из Тихого океана

Возведение Крымского моста требует большой отдачи не только от рядовых работников, но и от ученых. Специалисты проанализировали последствия строительства конструкции по влиянию на экологию региона.

Домбровский Сергей

Ученые провели ряд исследований и пришли к выводу о том, что возведение Крымского моста не сказывается отрицательно на флоре и фауне местности. Уникальная экосистема в Керченском проливе осталась без изменений с момента начала строительства. Во время изучения последствий возведения конструкции, эксперты обнаружили моллюск из Тихого океана. Специалисты не удивились бы, если бы нашли его в Сахалине, но для Краснодарского края данное событие является из ряда вон выходящим.Впервые нехарактерный моллюск для Черного моря обнаружили в 2002 году на побережье Румынии. В Краснодарском крае эти беспозвоночные мягкотелые животные никогда не встречались прежде. Ученые намерены контролировать процесс развития моллюска в новой для него среде обитания.