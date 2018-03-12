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| | Ученые: Ранее незамеченный астероид несет угрозу Солнцу

Ученые: Ранее незамеченный астероид несет угрозу Солнцу

Сегодня, 12:46
Открытие, касающееся угрозы, нависшей над Солнцем, сделала группа астрономов из обсерватории под названием PAN-STARRS. Опасность данного космического объекта заключается в способности подойти к светилу на близкое расстояние.

Ученые: Ранее незамеченный астероид несет угрозу Солнцу

 

В соответствии с подсчетами специалистов, данный астероид, которому дали название 1I/2017 U1, окажется на опасно близкой дистанции от Солнца в 2019 году, а в промежутке он будет продолжать перемещаться между орбитами Юпитера и Сатурна.

Изначально у астрономов сложилось неправильное мнение об этом космическом объекте, который они посчитали не представляющей опасности кометой, однако впоследствии детально изучив его с помощью четырех мощных телескопов, установленных на PAN-STARRS, пришли к противоположному выводу.
Пойда Анна
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