Ученые: Ранее незамеченный астероид несет угрозу Солнцу

Открытие, касающееся угрозы, нависшей над Солнцем, сделала группа астрономов из обсерватории под названием PAN-STARRS. Опасность данного космического объекта заключается в способности подойти к светилу на близкое расстояние.

Пойда Анна

В соответствии с подсчетами специалистов, данный астероид, которому дали название 1I/2017 U1, окажется на опасно близкой дистанции от Солнца в 2019 году, а в промежутке он будет продолжать перемещаться между орбитами Юпитера и Сатурна.Изначально у астрономов сложилось неправильное мнение об этом космическом объекте, который они посчитали не представляющей опасности кометой, однако впоследствии детально изучив его с помощью четырех мощных телескопов, установленных на PAN-STARRS, пришли к противоположному выводу.