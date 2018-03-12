Ученые: Ранее незамеченный астероид несет угрозу Солнцу

В соответствии с подсчетами специалистов, данный астероид, которому дали название 1I/2017 U1, окажется на опасно близкой дистанции от Солнца в 2019 году, а в промежутке он будет продолжать перемещаться между орбитами Юпитера и Сатурна.
Изначально у астрономов сложилось неправильное мнение об этом космическом объекте, который они посчитали не представляющей опасности кометой, однако впоследствии детально изучив его с помощью четырех мощных телескопов, установленных на PAN-STARRS, пришли к противоположному выводу.