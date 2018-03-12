ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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ВВС США зафиксировали полет НЛО-алмаза: Мнение Уоринга, отчет Go Fast

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| | Горящий НЛО-слеза напугал жителей Техаса

Горящий НЛО-слеза напугал жителей Техаса

Сегодня, 12:52
В небе над американским штатом Техас пронесся горящий НЛО. Исследователь Скотт Уоринг предполагает, что пришельцы на корабле направлялись в воды океана, где расположена их база.

Горящий НЛО-слеза напугал жителей Техаса

 

Известный уфолог Скотт Уоринг в своем блоге рассказал о загадочном объекте, замеченном недавно в Техасе. В небе американского штата пролетел горящий НЛО в форме слезы. Исследователь отметил, что корабль то появлялся, то вновь пропадал, поэтому можно с уверенностью сказать, что это был не метеор. Также уфолог считает, что объект не мог как-то относиться к Солнцу, поскольку обычная камера телефона не может запечатлеть светило. Эксперт уверен, что это был корабль пришельцев.

 

Скотт Уоринг рассказал, что большую часть времени НЛО кружил над океаном. Уфолог предположил, что корабль пытался уйти под воду, где и находится инопланетная база.
Виктория Озерова
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