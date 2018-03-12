Горящий НЛО-слеза напугал жителей Техаса

В небе над американским штатом Техас пронесся горящий НЛО. Исследователь Скотт Уоринг предполагает, что пришельцы на корабле направлялись в воды океана, где расположена их база.

Известный уфолог Скотт Уоринг в своем блоге рассказал о загадочном объекте, замеченном недавно в Техасе. В небе американского штата пролетел горящий НЛО в форме слезы. Исследователь отметил, что корабль то появлялся, то вновь пропадал, поэтому можно с уверенностью сказать, что это был не метеор. Также уфолог считает, что объект не мог как-то относиться к Солнцу, поскольку обычная камера телефона не может запечатлеть светило. Эксперт уверен, что это был корабль пришельцев.

Виктория Озерова

Скотт Уоринг рассказал, что большую часть времени НЛО кружил над океаном. Уфолог предположил, что корабль пытался уйти под воду, где и находится инопланетная база.