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| | В США над озером ученые зафиксировали пролет корабля пришельцев

В США над озером ученые зафиксировали пролет корабля пришельцев

Сегодня, 11:26
Сегодня утром группа американских ученых наблюдала перемещение неопознанного летающего объекта над водами озера Лейк-Джордж. В компании гуляющих исследователей находились специалисты, известные во всем экспертном сообществе. Информация об этом событии обнародована на популярном уфологическом сайте.

 

В США над озером ученые зафиксировали пролет корабля пришельцев

 

Объект, который, по мнению уфологов, совершал полет с разведывательными целями, занесен ими в общий каталог НЛО, где уже под отдельными номерами числятся более 12 000 неопознанных объектов инопланетных цивилизаций, посещавших Землю в течение последних семидесяти лет в разных регионах планеты.

Уфологи квалифицировали полет инопланетян, как «разведывательный» и, исходя из своего экспертного опыта, сделали вывод о прилете на Землю представителей дружественной нам «серой» расы. Уверенность в миролюбивости пришельцев, по мнению специалистов, подчеркивает тот факт, что собаки, кошки и прочие домашние животные, которые обычно агрессивно реагируют на подобные полеты, на сей раз вели себя спокойно.
Сергей Денисов
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