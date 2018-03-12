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| | Ученые обнаружили в мозге человека "часы" для приема таблеток

Ученые обнаружили в мозге человека "часы" для приема таблеток

Сегодня, 11:17
Ученые из Соединенных Штатов заявляют о том, что время приема медикаментов имеет непосредственное влияние на факт их результативности. Авторы научного изыскания смогли обнаружить, что в мозге имеется определенный механизм, который меняет проницаемость гематоэнцефалического барьера (также ученые называют его ГЭБ) в зависимости от времени суток. 

Ученые обнаружили в мозге человека "часы" для приема таблеток

 

ГЭБ не дает проникать в нервную ткань мозга микроорганизмам нейромедиаторам, токсинам, антителам и лейкоцитам, что и обеспечивает постоянство условий по работе головного мозга в стабильном режиме. 

Научные работники смогли установить, что в мозге плодовых мушек интенсивность данного процесса отличается в зависимости от времени суток. У данных насекомых ГЭБ наиболее проницаем ночью и от дневного отличается существенно. 

Авторы эксперимента вводили в организм мушек субстанцию, что приводила к приступам эпилепсии, а затем давали им лекарство. Те испытуемые насекомые, которые принимали лекарство ночью, быстрее избавлялись от припадков. Ранее сообщалось, что ученые изучили процессы внутри аккумуляторной батареи.
Николай Офицеров
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