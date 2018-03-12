Ученые обнаружили в мозге человека "часы" для приема таблеток

Ученые из Соединенных Штатов заявляют о том, что время приема медикаментов имеет непосредственное влияние на факт их результативности. Авторы научного изыскания смогли обнаружить, что в мозге имеется определенный механизм, который меняет проницаемость гематоэнцефалического барьера (также ученые называют его ГЭБ) в зависимости от времени суток.

ГЭБ не дает проникать в нервную ткань мозга микроорганизмам нейромедиаторам, токсинам, антителам и лейкоцитам, что и обеспечивает постоянство условий по работе головного мозга в стабильном режиме. ГЭБ не дает проникать в нервную ткань мозга микроорганизмам нейромедиаторам, токсинам, антителам и лейкоцитам, что и обеспечивает постоянство условий по работе головного мозга в стабильном режиме.

Научные работники смогли установить, что в мозге плодовых мушек интенсивность данного процесса отличается в зависимости от времени суток. У данных насекомых ГЭБ наиболее проницаем ночью и от дневного отличается существенно.

Авторы эксперимента вводили в организм мушек субстанцию, что приводила к приступам эпилепсии, а затем давали им лекарство. Те испытуемые насекомые, которые принимали лекарство ночью, быстрее избавлялись от припадков. Ранее сообщалось, что ученые изучили процессы внутри аккумуляторной батареи.

Николай Офицеров