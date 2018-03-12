Маск собирается отправить первый «марсианский» корабль в 2019 году

Руководитель Space X Илон Маск выступил на технологической выставке в Остине в США. Предприниматель поделился своими планами на будущее. Бизнесмен пообещал отправить первый космический корабль на Марс уже в первой половине 2019 года.

Домбровский Сергей

Илон Маск заинтриговал присутствующих, рассказав им о прекрасных перспективах, которые касаются рядовых граждан и олигархов. Сначала на Марсе собираются высадить растения для того, чтобы люди могли существовать на Красной планете. После этого инженеры займутся возведением куполов. Под этими конструкциями хотят построить настоящие города. Перемещаться между населенными пунктами станут с помощью туннелей. Илон Маск заявил, что дата отправки космического корабля к Марсу может измениться.В 2022 году Space X намерена запустить на Красную планету грузовой летательный аппарат. По подсчетам экономистов, стоимость одного космического путешествия составит 5-6 млн долларов. Илон Маск предрекает заинтересованность бизнесменов к миссиям на Марс, поскольку появится необходимость создавать новые здания, сооружения, заводы, энергоблоки и прочие условия для существования людей.