Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | Маск собирается отправить первый «марсианский» корабль в 2019 году

Маск собирается отправить первый «марсианский» корабль в 2019 году

Сегодня, 11:10
Руководитель Space X Илон Маск выступил на технологической выставке в Остине в США. Предприниматель поделился своими планами на будущее. Бизнесмен пообещал отправить первый космический корабль на Марс уже в первой половине 2019 года.

Маск собирается отправить первый «марсианский» корабль в 2019 году

 

Илон Маск заинтриговал присутствующих, рассказав им о прекрасных перспективах, которые касаются рядовых граждан и олигархов. Сначала на Марсе собираются высадить растения для того, чтобы люди могли существовать на Красной планете. После этого инженеры займутся возведением куполов. Под этими конструкциями хотят построить настоящие города. Перемещаться между населенными пунктами станут с помощью туннелей. Илон Маск заявил, что дата отправки космического корабля к Марсу может измениться.

В 2022 году Space X намерена запустить на Красную планету грузовой летательный аппарат. По подсчетам экономистов, стоимость одного космического путешествия составит 5-6 млн долларов. Илон Маск предрекает заинтересованность бизнесменов к миссиям на Марс, поскольку появится необходимость создавать новые здания, сооружения, заводы, энергоблоки и прочие условия для существования людей.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса
Илон Маск рассказал о планах по колонизации Марса

Основатель компании SpaceX Илон Маск рассказал о своих планах по колонизации Марса. На Красной планете он планирует построить независимый город.

Илон Маск построит город миллионник на Марсе
Илон Маск построит город миллионник на Марсе

Основатель компании Space X Илон Маск высказался о том, что властелином мира станет тот, кто займет лидирующую позицию в сфере создания искусственного

Основатель SpaceX Илон Маск намерен в 2025 году отправить людей на Марс
Основатель SpaceX Илон Маск намерен в 2025 году отправить людей на Марс

Илон Маск, основатель и действующий руководитель крупной аэрокосмической компании SpaceX, заявил о своем намерении уже в 2025 году отправить людей на планету

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости