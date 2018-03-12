Создано уникальное лекарство для продления жизни

Ученые из Франции закончили создание препарата алирокумаба, который, как отмечается, снижает уровень «отрицательного» холестерина в крови и уменьшает риск и инфаркта почти на 15%. Информация соответствующего характера значится в пресс-релизе MedicalXpress.

Николай Офицеров

Как удалось доказать, алирокумаб в значительной мере увеличивает продолжительность жизни человека, существенно снижая риск преждевременной смерти. Он относится к классу так называемых ингибиторов PCSK9, который представляют собой моноклональные антитела, вызывающие атаку на специфический белок печени со стороны иммунной системы. У людей с высоким уровнем «плохого» холестерина уровень преждевременной смерти снижался более чем на 29 процентов после приема препарата в течении двух лет.Холестерин представляет собой, по сути, жирный спирт, который содержится в крови в виде липопротеина различного типа. Данные вещества обладают низкой плотностью и способны блокировать узкие сосуды, что вызывает нарушения в сердечно-сосудистой системе. Находящийся в их составе холестерин можно назвать «плохим», что и делают ученые.Липопротеины высокой плотности представляют собой переносчиков «хорошего» холестерина, который способствует снижению риска возникновения атеросклероза, сердечного приступа и инсульта.