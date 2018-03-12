Ученые выяснили, как выглядел доисторический океан

Группа, в составе которой присутствуют немецкие и американские ученые, смогли смоделировать условия, царящие в доисторическом океане. Цель данного эксперимента заключается в выявлении процедуры механизма образования отложений, в которых превалирует железо.

Пойда Анна

В рамках нового исследования специалистам пришлось провести анализ процесса взаимодействия железа и кислорода, появившегося благодаря бактериям. В соответствии с полученными показателями, основная часть железа оставалась в растворе в неокисленном состоянии, что свидетельствует о более высокой скорости восстановительной реакции, нежели считалось ранее.Эти результаты могут совершить прорыв в научной сфере, ведь до недавнего времени считалось, что условиями, при которых возможно формирование железных отложений, являются те, где отсутствует кислород. Однако теперь мнение ученых кардинально изменилось, ведь выдвинута гипотеза о возможности этого процесса и при наличии кислорода.