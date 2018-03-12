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| | Телескоп «Хаббл» зафиксировал процесс слияния двух галактик

Телескоп «Хаббл» зафиксировал процесс слияния двух галактик

Сегодня, 10:38
Ученым удалось зафиксировать процесс слияния двух галактик. Это объдинение снято при помощи телескопа «Хаббл». Фотоснимок был опубликован Европейским космическим агентством в Twitter.

Телескоп «Хаббл» зафиксировал процесс слияния двух галактик

 

Полное слияние этих галактик произойдет еще не скоро. На это потребуется миллионы лет. После столкновения возникнет новая галактика. Сейчас галактики расположены в экваториальном созвездии Кита, которое находится на дистанции в 350 млн световых лет от планеты Земля.

Это слияние ученые называют обычным явлением. Такие процессы нередко происходят. По прогнозу исследователей, примерно через четыре миллиарда лет произойдет столкновение Млечного Пути со спиральной галактикой Андромеды.

Ранее в интернете был размещен ролик музыканта Джона Босуэлла длительностью 10 минут, который показал историю Вселенной. 1 секунда видео – это 22 млн лет.
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