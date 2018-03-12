Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма

Сексуальная близость в преклонном возрасте напрямую влияет на интеллект человека. Ученые из Голландии провели исследование, в ходе которого смогли установить, что плотские утехи в таком возрасте это вовсе не табу и для человека не должны представлять собой что-то противоестественное.

Николай Офицеров

В опросе приняли участие более 1700 человек возрастом от 58 до 88 лет. По итогам проведенного исследования врачи сравнили результаты тестирования на интеллектуальные способности, абстрактное мышление и память. Все это соотносилось с постоянством сексуального контакта в преклонном возрасте.Более двух третей из общего числа опрошенных признались в том, что с возрастом так и не утратили потребность в сексуальной жизни. Благодаря ей чувствуют себя отменно. Женщины такого возраста и вовсе заявили, что свою жизнь без постоянного секса они не могут представить.Исследователи пришли к выводу о том, что сохранение оптимальной половой активности в старости помогает человеку сохранить память и интеллект.