Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма

В опросе приняли участие более 1700 человек возрастом от 58 до 88 лет. По итогам проведенного исследования врачи сравнили результаты тестирования на интеллектуальные способности, абстрактное мышление и память. Все это соотносилось с постоянством сексуального контакта в преклонном возрасте.
Более двух третей из общего числа опрошенных признались в том, что с возрастом так и не утратили потребность в сексуальной жизни. Благодаря ей чувствуют себя отменно. Женщины такого возраста и вовсе заявили, что свою жизнь без постоянного секса они не могут представить.
Исследователи пришли к выводу о том, что сохранение оптимальной половой активности в старости помогает человеку сохранить память и интеллект.