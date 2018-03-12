Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

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Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

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| | Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма

Сегодня, 10:36
Сексуальная близость в преклонном возрасте напрямую влияет на интеллект человека. Ученые из Голландии провели исследование, в ходе которого смогли установить, что плотские утехи в таком возрасте это вовсе не табу и для человека не должны представлять собой что-то противоестественное.

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма

 

В опросе приняли участие более 1700 человек возрастом от 58 до 88 лет. По итогам проведенного исследования врачи сравнили результаты тестирования на интеллектуальные способности, абстрактное мышление и память. Все это соотносилось с постоянством сексуального контакта в преклонном возрасте.

Более двух третей из общего числа опрошенных признались в том, что с возрастом так и не утратили потребность в сексуальной жизни. Благодаря ей чувствуют себя отменно. Женщины такого возраста и вовсе заявили, что свою жизнь без постоянного секса они не могут представить.

Исследователи пришли к выводу о том, что сохранение оптимальной половой активности в старости помогает человеку сохранить память и интеллект.
Николай Офицеров
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