Ученые установили, кто больше всего сожалеет об одноразовом сексе

Международная группа ученых провела ряд масштабных исследований, специализирующихся на выяснении того, кто больше всего сожалеет об одноразовых интимных контактах. В результате научного эксперимента специалисты пришли к выводу о разочаровании, которое впоследствии испытывают женщины, поддавшись искушению. В рамках исследовательской деятельности специалисты привлекли к опросу 700 человек, среди которых присутствовали женщины и мужчины, задав им при этом идентичный вопрос. Последний касался того, какие чувства испытывают представители обоих полов, пережив опыт одноразового секса.
В соответствии с полученными результатами, половина дам сообщили о постигшем их разочаровании и долгом сожалении, которое они испытывали, обвиняя себя в легкодоступности и безответственности. В свою очередь, каждый третий представитель сильного пола остался недоволен своим поступком, при этом они не считают одноразовый секс чем-то выходящим за рамки.