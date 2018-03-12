Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

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Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

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| | Ученые установили, кто больше всего сожалеет об одноразовом сексе

Ученые установили, кто больше всего сожалеет об одноразовом сексе

Сегодня, 09:56
Секс на одну ночь перестал быть редкостью в современном мире, поэтому его и решили исследовать специалисты из разных стран. Ученые выяснили, кому именно "одноразовая" любовь приносит сожаление.

Ученые установили, кто больше всего сожалеет об одноразовом сексе

 

Международная группа ученых провела ряд масштабных исследований, специализирующихся на выяснении того, кто больше всего сожалеет об одноразовых интимных контактах. В результате научного эксперимента специалисты пришли к выводу о разочаровании, которое впоследствии испытывают женщины, поддавшись искушению. В рамках исследовательской деятельности специалисты привлекли к опросу 700 человек, среди которых присутствовали женщины и мужчины, задав им при этом идентичный вопрос. Последний касался того, какие чувства испытывают представители обоих полов, пережив опыт одноразового секса.

В соответствии с полученными результатами, половина дам сообщили о постигшем их разочаровании и долгом сожалении, которое они испытывали, обвиняя себя в легкодоступности и безответственности. В свою очередь, каждый третий представитель сильного пола остался недоволен своим поступком, при этом они не считают одноразовый секс чем-то выходящим за рамки.
Пойда Анна
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