Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной

В период межсезонья возникает риск заболеваний, поскольку организм человека ослаблен и не способен сопротивляться инфекциям. Ученые советуют людям соблюдать некоторые правила, которые помогут им благополучно миновать опасный весенний период.

Пойда Анна

По мнению диетологов, начало весны не подходит для лечебного голодания и других способов ограничений в еде с целью похудения, поскольку организм нуждается в различных веществах для сопротивления инфекциям и бактериям. Они советуют добавить ежедневный рацион не только овощи, фрукты и замороженные ягоды, но и мясные продукты. Кроме того, при приготовлении последних следует добавлять сухофрукты или орехи, богатые питательными веществами, которые помогают организму бороться с многими недугами.Ученые также напоминают о важности ежедневного употребления в пищу первой зелени в виде редиски, зеленого лука и листьев салата, которые представляют собой в начале весны кладезь витаминов.Людям также следует вспомнить о пользе регулярной физической нагрузки, которая в сочетании с иммуностимуляторами, такими как женьшень и китайский лимонник, поможет укрепить организм.