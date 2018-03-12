Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

От Редактора

Эффектная дочь Волочковой изменилась до неузнаваемости

Дочь балерины заметно повзрослела.

Сюжеты :

Ученые: Секс в старости является лучшим лекарством от маразма Появилось видео испытаний снарядов «Краснополь» Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной Nokia 9 получит встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев Священник из Армении раскрыл тайну о схождении Благодатного огня Очки лишние: На обнаженную Водонаеву в ванне взъелись поклонники Юлия Самойлова выступит на «Евровидении-2018» с песней I Won't Break В Шереметьево врачи констатировали смерть пассажира Киллер из ореховской группировки рассказал, как он испытал кайф после первого убийства Жителям Солсбери советуют продезинфицировать вещи из-за отравления Скрипаля Путин рассказал, чего он не простит никогда Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года
| | Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной

Сегодня, 09:27
В период межсезонья возникает риск заболеваний, поскольку организм человека ослаблен и не способен сопротивляться инфекциям. Ученые советуют людям соблюдать некоторые правила, которые помогут им благополучно миновать опасный весенний период.

Эксперты рассказали, как укрепить иммунитет весной

 

По мнению диетологов, начало весны не подходит для лечебного голодания и других способов ограничений в еде с целью похудения, поскольку организм нуждается в различных веществах для сопротивления инфекциям и бактериям. Они советуют добавить ежедневный рацион не только овощи, фрукты и замороженные ягоды, но и мясные продукты. Кроме того, при приготовлении последних следует добавлять сухофрукты или орехи, богатые питательными веществами, которые помогают организму бороться с многими недугами.

Ученые также напоминают о важности ежедневного употребления в пищу первой зелени в виде редиски, зеленого лука и листьев салата, которые представляют собой в начале весны кладезь витаминов.

Людям также следует вспомнить о пользе регулярной физической нагрузки, которая в сочетании с иммуностимуляторами, такими как женьшень и китайский лимонник, поможет укрепить организм.
Пойда Анна
Новости по теме
Врачи: Определенные виды зелени могут весной оздоровить человеческий организм
Врачи: Определенные виды зелени могут весной оздоровить человеческий организм

Врачи сообщают, что в весенний период людям для оздоровления своего организма особенно полезно употреблять в пищу некоторые виды зелени. Специалисты

Ученые нашли продукты, которые продлевают жизнь на 20 лет
Ученые нашли продукты, которые продлевают жизнь на 20 лет

Группа американских ученых на протяжении длительного времени проводила исследования влияния разных продуктов на человеческий организм. Оказалось, что фрукты,

Ученые: Мясо и сыр помогают бактериям поразить организм
Ученые: Мясо и сыр помогают бактериям поразить организм

Ирландские врачи-микробиологи выяснили, что употребление в пищу мяса и сыра способно оказать негативное воздействие на иммунную систему человека. Данные

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости