Ученые рассказали о психических расстройствах владельцев смартфонов

Американские ученые убеждены, что наличие смартфонов меняет психику пользователей. Об этом появилась статья в специализированном научном журнале.

Сергей Денисов

Начали исследования американские эндокринологи, которые полагают, что смартфоны негативно влияют на участки головного мозга, отвечающие за когнитивное мышление – основного содержания высшей нервной деятельности человека. Владелец смартфона уже через несколько недель пользования устройством обрастает условными рефлексами, содержание которых кроется в непрерывном ожидании звонков, сообщений и необходимости проверки почты в своих социальных сетях.Основные мыслительные центры не блокируются глубоким сном и не «выключаются» для отдыха. Непрерывное состояние ожидание и готовность принимать решения по мере поступления сообщений, держит человека в тотальном напряжении, что приводит к стрессовым состояниям и неврозам. Кроме того, обнаружено, что пользователи гаджетов утрачивают ряд безусловных навыков линейной логики мышления. У них постепенно атрофируется способность генерировать художественные образы с печатного текста, адекватно проводить взаимосвязь между причиной и следствием, исчезают основные признаки парадоксального мышления – замечать в привычном уникальное, а в уникальном обыденное.Меняется внешнее поведение пользователей смартфонов. Они раньше утомляются, чаще становятся раздражительными и обретают то, что не приветствуется во всех коммуникациях – эгоцентризм, который граничит с эгоманьячеством.