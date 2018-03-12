НЛО окружили Землю: Уфологи обнаружили гигантские следы пришельцев

Американские уфологи смогли обнаружить гигантские следы на планете Земля, которые могли оставить пришельцы, пролетая на своих космических объектах. Специалисты утверждают, что впервые удалось зафиксировать такие явные следы НЛО.

Светлана Славянская

Интернет-сервис Google Maps открыл интересные места и природные явления во всем мире благодаря усовершенствованным камерам. Недавнее наблюдение уфологов показало инопланетные следы пришельцев, а именно белую линию вокруг планеты длиной 20 921 километров. На Youtube-канале Secureteam10 уфолог Тайлер Глоккер опубликовал видеодоказательство загадочных линий, которые тянутся от Антарктиды до Северного полюса.Тайлер Глоккер утверждает, что это не могут быть следы от самолета, поскольку линии слишком маленькие и слишком тонкие. «Что бы ни создавало это облачное образование, это должно быть массовым. Возможно, даже инопланетного происхождения», - заявил уфолог.