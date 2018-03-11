Ученые рассказали, чем опасен просмотр телевизора для мужчин

Сотрудники Международного агентства по исследованию рака ознакомились со статистикой и объяснили, чем может обернуться для мужчин просмотр телевизора продолжительностью более четырех часов в день.

Домбровский Сергей

По словам ученых, любители «голубого экрана» рискуют приобрести онкологическое заболевание. Мужчины, проводящие перед телевизором много времени, болеют раком кишечника на 36% чаще, нежели более подвижные представители сильной половины человечества. Причиной этому называют вредные привычки. Мужчины при просмотре интересных передач много курят, любят употреблять пиво и прочие спиртные напитки. Это не способствует укреплению здоровья.По словам ученых, у женщин, проводящих много времени перед телевизором, не развивается рак кишечника чаще, чем у более активных дам. Это происходит потому что леди меньше подвержены вредным привычкам. Мужчины при малоподвижном образе жизни курят и пьют алкоголь, это губительно воздействует на их здоровье и приводит к преждевременной смерти.