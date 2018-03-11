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| | Ученые: Ежедневный секс продлевает молодость и жизнь партнеров

Ученые: Ежедневный секс продлевает молодость и жизнь партнеров

Сегодня, 19:15
Американские сексологи и психологи выяснили, что ежедневный секс не только способствует отличному настроению партнёров, но также способен продлевать молодость и жизнь людей.

Ученые: Ежедневный секс продлевает молодость и жизнь партнеров

 

По данным исследования, проведенного в Университете Уилкса в Пенсильвании психологами Карлом Дж. Чарнетски и Фрэнсисом Бреннан-младшим, у людей, имеющих половой контакт ежедневно или более двух раз в неделю, отмечается более крепкие иммунные системы, чем люди, имеющие половые контакты намного реже. Также ученые обнаружили, что мужчины, которые имели регулярную половую активность, были на 50% меньше подвержены риску сердечно-сосудистых заболеваний, чем мужчины, которые занимались сексом пару раз раза в неделю.

Мало того, что секс может помочь общему настроению обоих партнеров, но исследования также показывают, что ежедневный секс ощутимо замедляет процесс старения кожи, борется с болезнью и даже заживляет раны. Также оргазм - довольно эффективное снотворное для большинства мужчин.
Светлана Славянская
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