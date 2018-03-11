Лекарство от старости попадет в аптеки России через 3 года

Российские ученые изобрели лекарство против старения, и уже через три года планируют наводнить ими аптеки. О новом препарате более подробно рассказал руководитель Научно-исследовательского института МГУ Максим Скулачев.

Дарья Светозарова

Он поведал, что работа над прекращающим старение препаратом началась несколько лет назад. В его основу легла новая биотехнология, которая блокирует свободные радикалы в митохондриях с помощью специального вещества. По словам Скулачева, уже очень скоро люди смогут жить дольше в два раза. На данный момент подошел к концу первый этап испытаний на здоровых волонтерах. Результаты оказались многообещающими, однако требуются дополнительные эксперименты с привлечением пожилых людей. Российские ученые уверяют, что пока препарат не спровоцировал ни одного побочного эффекта, а через сутки он уже полностью выводится из организма. Привыкания препарат также не вызывает и прекратить его прием можно в любой момент. Тем не менее, желательно регулярное употребление лекарства, ведь вещество, блокирующее радикалы, должно быть в митохондриях постоянно.Исследователи обещают, что лекарство благотворно скажется на здоровье. Частота возникновения возрастных недугов снизится, а молодым человек сможет оставаться до 90 лет без пагубных последствий.