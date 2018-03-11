Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней

Новейшее исследование, проведённое учёными Йельской медицинской школы в Коннектикуте, наглядно демонстрирует миграцию кишечных бактерий по живому организму. Оказалось, что эти бактерии являются возбудителями множества аутоиммунных болезней.

Елизавета Трюфель

Исследование проводилось на лабораторных мышах и клетках печени человека. Результаты эксперимента подтвердили теорию учёных о том, что кишечные бактерии, в данном случае речь идёт о Enterococcus gallinarum, способны проходить сквозь стенки кишечника и «поселяться» в других органах.Кроме того, эта бактерия была найдена в органах пациентов с аутоиммунными заболеваниями. В исследованиях на мышах Enterococcus gallinarum перемещался в их лимфатические узлы, печень и селезёнку. Ранее предполагалось, что появление бактерии в этих органов было вызвано применением какого-то препарата или химиотерапии, однако сейчас учёными доказаны естественнее причины. Также учёными было отслежено значительное улучшение самочувствия больных после применения антибиотиков и вакцин.