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| | Ученые объяснили, почему татуировки не тускнеют и сводятся только лазером

Ученые объяснили, почему татуировки не тускнеют и сводятся только лазером

Сегодня, 01:30
Сейчас татуировки популярны среди молодежи, к ним пристрастились даже многие звезды шоу-бизнеса. Ученые из Марселя называют причиной того, что наколки не тускнеют со временем, защитную реакцию организма.

Ученые объяснили, почему татуировки не тускнеют и сводятся только лазером

 

По словам исследователей, иммунитет борется с инородной краской. В организме существуют особые клетки – микрофаги. Именно эти миниатюрные частицы уничтожают зерна краски и хранят их в себе на протяжении всей жизни человека. В итоге наколки не тускнеют даже при пересадке кожи. Ученые провели на мышах эксперимент, они хотели избавиться от тату, но их старания завершились полным разочарованием. Краска не исчезала даже после трансплантации кожи.

Вывести татуировку можно только с применением лазера. Процедура сведения наколки не ограничивается одной процедурой и подразумевает постепенное осветление красок. Дабы полностью избавиться от тату, может понадобиться до десяти сеансов. Перед началом процедуры мастер проводит визуальный осмотр и дает рекомендации. Количество процедур зависит от цвета тату.
Домбровский Сергей
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