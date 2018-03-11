В Бостоне зафиксировали крупный НЛО, который изучал местность

В американском городе Бостон НЛО наблюдают уже несколько
веков подряд. Последний случай был зафиксирован в этом году водителями.
Космолёт, как отмечают очевидцы, отличался гигантскими размерами, как сообщает VistaNews.
Это случилось в Новой Англии, местной «Силиконовой Долине».
Если там видят что-то необычное, то считают, что учёные «постарались». Однако в
марте 2018 списать на очередные эксперименты земных гениев уже оказалось
сложнее. Когда была сильная метель, водители, проезжавшие по дороге, которую
окружал лес, увидели что-то меж деревьев.
Один из них решил всё записать на телефон. В ролике
достаточно чётко заметно что-то, на невысокой скорости двигающееся туда-сюда,
как будто для разведки местности. По словам очевидцев, это точно не самолёт,
потому что в такую метель они не летают, а машины обычно меньше. Конструкция
странного объекта соответствует представлениям об НЛО. Комментариев от уфологов
пока не было, а в Сети некоторые скептики считают, что видео может являться
подделкой.
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