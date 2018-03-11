В Бостоне зафиксировали крупный НЛО, который изучал местность

В американском городе Бостон НЛО наблюдают уже несколько веков подряд. Последний случай был зафиксирован в этом году водителями. Космолёт, как отмечают очевидцы, отличался гигантскими размерами, как сообщает VistaNews.

Это случилось в Новой Англии, местной «Силиконовой Долине». Если там видят что-то необычное, то считают, что учёные «постарались». Однако в марте 2018 списать на очередные эксперименты земных гениев уже оказалось сложнее. Когда была сильная метель, водители, проезжавшие по дороге, которую окружал лес, увидели что-то меж деревьев.

Один из них решил всё записать на телефон. В ролике достаточно чётко заметно что-то, на невысокой скорости двигающееся туда-сюда, как будто для разведки местности. По словам очевидцев, это точно не самолёт, потому что в такую метель они не летают, а машины обычно меньше. Конструкция странного объекта соответствует представлениям об НЛО. Комментариев от уфологов пока не было, а в Сети некоторые скептики считают, что видео может являться подделкой.

Ирина Летинская