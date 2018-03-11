Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | В Бостоне зафиксировали крупный НЛО, который изучал местность

В Бостоне зафиксировали крупный НЛО, который изучал местность

Сегодня, 15:05
В американском городе Бостон НЛО наблюдают уже несколько веков подряд. Последний случай был зафиксирован в этом году водителями. Космолёт, как отмечают очевидцы, отличался гигантскими размерами, как сообщает VistaNews.

В Бостоне зафиксировали крупный НЛО, который изучал местность

 

Это случилось в Новой Англии, местной «Силиконовой Долине». Если там видят что-то необычное, то считают, что учёные «постарались». Однако в марте 2018 списать на очередные эксперименты земных гениев уже оказалось сложнее. Когда была сильная метель, водители, проезжавшие по дороге, которую окружал лес, увидели что-то меж деревьев.

Один из них решил всё записать на телефон. В ролике достаточно чётко заметно что-то, на невысокой скорости двигающееся туда-сюда, как будто для разведки местности. По словам очевидцев, это точно не самолёт, потому что в такую метель они не летают, а машины обычно меньше. Конструкция странного объекта соответствует представлениям об НЛО. Комментариев от уфологов пока не было, а в Сети некоторые скептики считают, что видео может являться подделкой.

Ирина Летинская
Новости по теме
В Хорватии зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка
В Хорватии зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка

В Хорватии на территории национального парка Пакленица на южном склоне Велебита зафиксировали крупный НЛО, напоминающий рога быка. Как сообщает VistaNews, это

В Норвегии зафиксировали необычное свечение в долине Хессдален
В Норвегии зафиксировали необычное свечение в долине Хессдален

Инфракрасная камера, установленная в долине Хессдален (Норвегия), накануне зафиксировала необычное свечение. Уфологи полагают, что на этой местности нашли себе

В Москву вернулась сильная метель
В Москву вернулась сильная метель

В Москву вернулась сильная метель. Видимость на дорогах в столицы существенно снизилась. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости