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| | Учёные нашли метод, благодаря которому астму и бронхит можно вылечить за пару минут

Учёные нашли метод, благодаря которому астму и бронхит можно вылечить за пару минут

Сегодня, 14:11
Исследователи университета Джона Хопкинса сообщили, что нашли рецепторы кожного зуда в дыхательных путях, что способствует развитию бронхоспазмы и гиперчувствительности в лёгких. Результаты исследования позволят в дальнейшем мгновенно лечить признаки астмы и других респираторных расстройств.

Учёные нашли метод, благодаря которому астму и бронхит можно вылечить за пару минут

 

Эксперименты учёные из университета Джона Хопкинса проводили на лабораторных мышах. Сообщается, что были обнаружены рецепторы, которые влияют на развитие болезней, тесно связанных с дыхательными путями. К таковым стоит отнести астму, гиперчувствительность лёгких и бронхит. Исследователи обнаружили G-белок, связывающий рецепторы нервных клеток. Аналогичное наблюдается и у людей.

Один из авторов исследования заявил следующее: «Выводы нам дают полную картину того, как выглядит реактивность дыхательных путей». Таким образом, при тщательном обследовании пациентов в недалёком будущем можно будет лечить астму и бронхит путём вмешательства в рецептурную составляющую. На мышах были проведены испытания с внедрением белка BAM8-22, который является активатором зуда и сопряжён с G-белком. В результате лабораторные грызуны со временем легче дышали и симптомы зуда исчезли. Первые испытания на людях запланированы на 2019 год.
Вещий Олег
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