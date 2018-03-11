Учёные нашли метод, благодаря которому астму и бронхит можно вылечить за пару минут

Эксперименты учёные из университета Джона Хопкинса проводили на лабораторных мышах. Сообщается, что были обнаружены рецепторы, которые влияют на развитие болезней, тесно связанных с дыхательными путями. К таковым стоит отнести астму, гиперчувствительность лёгких и бронхит. Исследователи обнаружили G-белок, связывающий рецепторы нервных клеток. Аналогичное наблюдается и у людей.
Один из авторов исследования заявил следующее: «Выводы нам дают полную картину того, как выглядит реактивность дыхательных путей». Таким образом, при тщательном обследовании пациентов в недалёком будущем можно будет лечить астму и бронхит путём вмешательства в рецептурную составляющую. На мышах были проведены испытания с внедрением белка BAM8-22, который является активатором зуда и сопряжён с G-белком. В результате лабораторные грызуны со временем легче дышали и симптомы зуда исчезли. Первые испытания на людях запланированы на 2019 год.