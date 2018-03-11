Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Мнения

Женщины более счастливы и менее спокойны, чем мужчины - Социологи

Статистика гласит, что "уровень счастья" продолжает расти, но не везде.

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

ФСБ удалось предотвратить теракт в Саратовской области Эксперты: Через соцсети хакеры получают личные данные чаще, чем через порносайты «Тут что-то есть»: Журналисты NBC подозревают, что у Путина есть компромат на Трампа Учёные: Кишечные бактерии перемещаются в другие органы и провоцируют развитие болезней Камера Leica M Monochrom способна снимать в полной темноте В Сети появилось видео скандального спектакля с Ефремовым в Самаре Как монарх: В Китае глава государства будет править бессрочно Берлин поставил украинского посла на место В Киеве подпалили часовню московского патриархата, сгорели иконы и убранство Составлен ТОП-5 лучших ситикаров для Москвы Новое приложение от Facebook незаметно собирает данные пользователей Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются
| | Биохакер предложила пять методов сбросить пять кило за пять дней

Биохакер предложила пять методов сбросить пять кило за пять дней

Сегодня, 13:57
Похудеть на пять килограммов всего в течение пяти дней реально, для этого нужно придерживаться нехитрых рекомендаций эксперта. Биохакер Стефани Эстима разработала уникальную методику похудения и очищения организма.

Биохакер предложила пять методов сбросить пять кило за пять дней

 

Стефани приводит слова знаменитого физика Альберта Эйнштейна, который в свое время сказал: «Я должен был отказаться от того, кем я был, чтобы стать тем, кем я буду». Независимо от того, что движет человеком: желание сбросить пять или 50 кило, или же намерение держать себя в тонусе, каждый рожден для того, чтобы быть здоровым. А красивое подтянутое тело прилагается, как бонус. Добиться этого можно несколькими путями.

Способ первый: придерживаться поста. Еще наши предки придумали диету, но после обличения ее в религиозную драпировку, она приобрела сакральное значение. Уже тысячи лет верующие разных конфессий придерживаются ограничений в пище в соответствии с календарем и как результат - постящиеся реже страдают диабетом и нейродегенеративными заболеваниями, в числе которых болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также меньше рискуют заболеть раком.

Способ второй – избегать недосыпов. Для нормальной жизнедеятельности человеческий организм нуждается в полноценном ежедневном отдыхе. Как сказал Далай-Лама, сон – это лучшая медитация. Здоровый восьмичасовый сон обеспечит выведение лишней воды из организма, нормализует уровень инсулина и кортизола всего за восемь дней.

Способ третий – упорядочить пробуждение и утренние часы. Начинать лучше со спортивных упражнений и легкого завтрака. Делать это все нужно каждый день в одно и то же время. Озабоченный своим здоровьем и фигурой человек должен сказать решительное «нет» перекусам на бегу и обедам за рабочим столом.

Способ четвертый – не слушать «внутреннего диверсанта». Голос, который шепчет «тебе это все равно не поможет, у тебя такие гены, забудь обо всем и съешь печеньку», является настоящим диверсантом и разрушает мотивацию. На его увещевания нужно реагировать так: «Я умен, я красив и достоин иметь стройное тело».

Биохакер предложила пять методов сбросить пять кило за пять дней

 

Способ пятый – ставить себя на первое место. Особенно это должны помнить женщины. Ведь именно они жертвуют своей красотой и здоровьем ради мужа, детей. Вот только если без конца жертвовать собой, внутренние ресурсы закончатся, и жертвовать уже будет нечем. «Нельзя налить что-либо из опустевшего сосуда», - гласит восточная мудрость. Поэтому следует научиться говорить «да» себе, а весь мир пусть немного подождет, пока зарядится ваш аккумулятор.

Помимо прочего следует помнить, что похудение не должно стать самоцелью. Это просто приятный и обязательный бонус к здоровью и долголетию.
Дарья Светозарова
Новости по теме
Автор знаменитой диеты не смогла придерживаться собственного режима
Автор знаменитой диеты не смогла придерживаться собственного режима

Псевдодиетолог из Великобритании Жаклин Уайтхарт, которая придумала одну из самых востребованных диет «пять к двум», не в состоянии придерживаться собственных

Ученые назвали пять принципов правильного похудения
Ученые назвали пять принципов правильного похудения

Ученые раскрыли пять самых важных принципов похудения. Специалисты говорят, чтоб избавиться от лишнего веса не обязательно отказываться от некоторых продуктов

Благодаря пяти играм Resist Jam можно стать сильной личностью
Благодаря пяти играм Resist Jam можно стать сильной личностью

Компания Resist Jam, которая работает уже 15 лет, представила миру пять игр, которые помогут человеку стать сильной личностью.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости