Биохакер предложила пять методов сбросить пять кило за пять дней

Похудеть на пять килограммов всего в течение пяти дней реально, для этого нужно придерживаться нехитрых рекомендаций эксперта. Биохакер Стефани Эстима разработала уникальную методику похудения и очищения организма.

Стефани приводит слова знаменитого физика Альберта Эйнштейна, который в свое время сказал: «Я должен был отказаться от того, кем я был, чтобы стать тем, кем я буду». Независимо от того, что движет человеком: желание сбросить пять или 50 кило, или же намерение держать себя в тонусе, каждый рожден для того, чтобы быть здоровым. А красивое подтянутое тело прилагается, как бонус. Добиться этого можно несколькими путями.Способ первый: придерживаться поста. Еще наши предки придумали диету, но после обличения ее в религиозную драпировку, она приобрела сакральное значение. Уже тысячи лет верующие разных конфессий придерживаются ограничений в пище в соответствии с календарем и как результат - постящиеся реже страдают диабетом и нейродегенеративными заболеваниями, в числе которых болезнь Альцгеймера и Паркинсона, а также меньше рискуют заболеть раком.Способ второй – избегать недосыпов. Для нормальной жизнедеятельности человеческий организм нуждается в полноценном ежедневном отдыхе. Как сказал Далай-Лама, сон – это лучшая медитация. Здоровый восьмичасовый сон обеспечит выведение лишней воды из организма, нормализует уровень инсулина и кортизола всего за восемь дней.Способ третий – упорядочить пробуждение и утренние часы. Начинать лучше со спортивных упражнений и легкого завтрака. Делать это все нужно каждый день в одно и то же время. Озабоченный своим здоровьем и фигурой человек должен сказать решительное «нет» перекусам на бегу и обедам за рабочим столом.Способ четвертый – не слушать «внутреннего диверсанта». Голос, который шепчет «тебе это все равно не поможет, у тебя такие гены, забудь обо всем и съешь печеньку», является настоящим диверсантом и разрушает мотивацию. На его увещевания нужно реагировать так: «Я умен, я красив и достоин иметь стройное тело».

Дарья Светозарова

Способ пятый – ставить себя на первое место. Особенно это должны помнить женщины. Ведь именно они жертвуют своей красотой и здоровьем ради мужа, детей. Вот только если без конца жертвовать собой, внутренние ресурсы закончатся, и жертвовать уже будет нечем. «Нельзя налить что-либо из опустевшего сосуда», - гласит восточная мудрость. Поэтому следует научиться говорить «да» себе, а весь мир пусть немного подождет, пока зарядится ваш аккумулятор.Помимо прочего следует помнить, что похудение не должно стать самоцелью. Это просто приятный и обязательный бонус к здоровью и долголетию.