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| | Жители Невады назвали редкое погодное явление порталом для НЛО

Жители Невады назвали редкое погодное явление порталом для НЛО

Сегодня, 13:14
Жители небольшого города Баттл-Маунтин, расположенного в штате Невада, смогли наблюдать редкое природное явление. Интернет-аудитория сразу выдвинула предположение о том, что же это на самом деле. Уфологи ринулись утверждать, что американцы стали свидетелями явления НЛО на Землю.

Жители Невады назвали редкое погодное явление порталом для НЛО

 

Уникальный снимок удалось сделать американке – редчайшую форму облаков, именуемые «подковой» или «летающими усами». Они действительно похожи на подкову, перевернутую вниз. Фотографию женщина опубликовала в одной из социальных сетей, что сразу вызвало пристальный интерес со стороны пользователей Сети. Основная масса интернет-аудитории решила, что такая форма ничто иное, как портал для НЛО, хотя некоторые полагают, что это и есть корабль внеземной цивилизации.

Ясность в ситуацию внесли в Международном метеорологическом центре, рассказав, что такая форма действительно очень редкая. Но объяснить такое явление довольно просто – форма образуется из-за столкновения двух воздушных потоков. Но даже авторитетные заявления не смогли изменить мнение людей в интернете, они убеждены, что каждое явление внеземных цивилизаций на планету прикрывают «редкими природными явлениями».
Павел Селивёрстов
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