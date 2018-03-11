Жители Невады назвали редкое погодное явление порталом для НЛО

Жители небольшого города Баттл-Маунтин, расположенного в штате Невада, смогли наблюдать редкое природное явление. Интернет-аудитория сразу выдвинула предположение о том, что же это на самом деле. Уфологи ринулись утверждать, что американцы стали свидетелями явления НЛО на Землю.

Павел Селивёрстов

Уникальный снимок удалось сделать американке – редчайшую форму облаков, именуемые «подковой» или «летающими усами». Они действительно похожи на подкову, перевернутую вниз. Фотографию женщина опубликовала в одной из социальных сетей, что сразу вызвало пристальный интерес со стороны пользователей Сети. Основная масса интернет-аудитории решила, что такая форма ничто иное, как портал для НЛО, хотя некоторые полагают, что это и есть корабль внеземной цивилизации.Ясность в ситуацию внесли в Международном метеорологическом центре, рассказав, что такая форма действительно очень редкая. Но объяснить такое явление довольно просто – форма образуется из-за столкновения двух воздушных потоков. Но даже авторитетные заявления не смогли изменить мнение людей в интернете, они убеждены, что каждое явление внеземных цивилизаций на планету прикрывают «редкими природными явлениями».