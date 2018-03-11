Онкологи: Мужчины в четыре раза чаще страдают раком из-за орального секса

Опытные ученые из США в результате проведенных исследований пришли к выводу, что мужчины в четыре раза чаще рискуют заболеть онкологическими заболеваниями из-за орального секса. Об этом передает портал VistaNews.

Светлана Славянская

Исследователи из Университета Флориды во главе с ученым Ашишем Дешмухом, полагают, что мужчины в четыре раза чаще, чем женщины, могут заразиться вирусом папилломы человека «ВПЧ» через оральный секс. После заражение опасным патогеном, мужчины могут ничего не подозревать и в течение длительного времени заражать других партнеров ВПЧ-патогеном. Инфекция может вызывать рак ануса или горла.По словам исследователей, мужчины, которые никогда не имели полового акта, все равно рискуют заразиться передаваемым половым путем ВПЧ, если у них был оральный секс. Тем не менее, такие инфекции встречаются примерно в половине случаев у тех людей, которые имели незащищенный секс.