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| | Нейрогенез из взрослого превратился в детский

Нейрогенез из взрослого превратился в детский

Вчера, 21:20
Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором участвовали 59 человек, и пришли к выводу о том, что ранее медики серьезно ошибались относительно сущности нейрогенеза.

Нейрогенез из взрослого превратился в детский

 

Новые клетки головного мозга человека появляются в раннем возрасте и этот процесс в основном завершается к 13 годам. Поэтому нейрогенез правильнее называть не взрослым, а детским. Ранее ученые допустили грубые ошибки во время проведения эксперимента, поэтому получили ложные результаты, которые сбили их с толку. В итоге специалисты долгие годы находились в неведении относительно истинной природы нейрогенеза.

Более поздние исследования определили следующие данные: новые клетки мозга образуются до достижения испытуемым четырехлетнего возраста. Эксперименты проводились на крысах и их итоги мысленно переносились на людей. Работы с обезьянами доказали, у этих животных клетки мозга растут десятилетиями, поэтому надеяться на быстрый процесс развития бессмысленно. По словам ученых, человек обходится нейронами, появившимися у него в детстве, поэтому нельзя называть нейрогенез взрослым.
Домбровский Сергей
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