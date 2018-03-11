Нейрогенез из взрослого превратился в детский

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско провели исследование, в котором участвовали 59 человек, и пришли к выводу о том, что ранее медики серьезно ошибались относительно сущности нейрогенеза.

Домбровский Сергей

Новые клетки головного мозга человека появляются в раннем возрасте и этот процесс в основном завершается к 13 годам. Поэтому нейрогенез правильнее называть не взрослым, а детским. Ранее ученые допустили грубые ошибки во время проведения эксперимента, поэтому получили ложные результаты, которые сбили их с толку. В итоге специалисты долгие годы находились в неведении относительно истинной природы нейрогенеза.Более поздние исследования определили следующие данные: новые клетки мозга образуются до достижения испытуемым четырехлетнего возраста. Эксперименты проводились на крысах и их итоги мысленно переносились на людей. Работы с обезьянами доказали, у этих животных клетки мозга растут десятилетиями, поэтому надеяться на быстрый процесс развития бессмысленно. По словам ученых, человек обходится нейронами, появившимися у него в детстве, поэтому нельзя называть нейрогенез взрослым.