Психологи: Деньги «любят», когда люди обнимаются

Психологи уверяют, что решать финансовые проблемы нужно начинать не с мозгового штурма, а с простых объятий. Так делали наши предки, и это работает сейчас.

Елизавета Трюфель

Речь идёт не о том, чтобы обниматься за деньги. Психологи утверждают, что даже мысль о том, что вскоре человек может потерять много денег или его финансы на исходе, даже понимание того, что бедность уже за дверью, окунают его сильнейший стресс. Зачастую разорённые люди начинают сразу искать десяток работ, истощая свой организм ещё больше, раздумывать над тем, как быстрее привлечь в семью деньги. Но это так не работает.Специалисты просят выделить пару минут и просто обнять кого-то. А ещё лучше будет, если человека с финансовыми проблемами сам обнимет кто-то ему близкий. Ведь у обеспокоенных финансовым благополучием людей всегда в голове много тревожных мыслей, которые требуют оглашения. Рассказывая о проблемах и обнимая кого-то, на физиологическом уровне самочувствие человека становится лучше и он готов генерировать идеи спасения, которые в продуктивности не уступят собранию экономистов.