Учёные составили топ-5 комнатных растений, способных убить

Большинство растений, которые люди считают комнатными и выращивают в своих домах, лучше держать подальше. Учёные определили список самых опасных для человека комнатных растений.

Дарья Дмитриева

Для того, чтобы не подвергать риску своё здоровье, возглавляющий Ботанический сад-институт ДВО РАН, член-корреспондент РАН Павел Крестов сообщил перечень опасных комнатных растений, которые следует убрать из своего помещения.Первым и самым опасным растением в доме учёные выделяют кактус. В соке цветка находятся вещества – алкалоиды, которые негативно влияют на нервную систему человека и его питомцев. У животных может вызывать чрезмерную активность, которая связана с галлюцинациями и сопровождением судорог.Букеты ландышей, черёмухи, сирени и лилий вызывают мигрень. В случае большого их количества в маленьком помещении запах этих растений может вызвать наркотическое опьянение.Комнатные фикусы, пуансеттии и диффенбахии несут также вред организму. Необходимо избавиться и от растений семейства паслёновых, сок которых содержит соланин. Этот яд вызывает острое отравление организма.