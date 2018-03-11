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| | Пользователи Google Maps спорят о происхождении загадочного «Глаза Сахары»

Пользователи Google Maps спорят о происхождении загадочного «Глаза Сахары»

Сегодня, 12:27
Загадочный «Глаз Сахары» обнаружили пользователи Google Maps. Теперь юзерам не дает покоя таинственная находка в виде кольцевидных образований в пустыне, напоминающих «Всевидящее око».

Пользователи Google Maps спорят о происхождении загадочного «Глаза Сахары»

 

Ученые давно осведомлены об этом феномене. Пользователи Google Maps только сейчас обратили внимание на него. В спутниковом режиме виртуального сервиса появляется изображение загадочного глаза, расположенного в определенной части пустыни на территории Мавритании. Таинственное образование имеет диаметр 50 километров. По мнению некоторых юзеров, его создали пришельцы, посетившие нашу планету с целью изучения особенностей существования людей.

Не все согласны с такой точкой зрения. По мнению ученых, «Глаз Сахары» имеет природное происхождение. Окаменелое образование появилось в результате сложных эрозионных процессов. На данный момент доказательств этому предположению нет. Сейчас каждый человек способен отправиться на экскурсию к «Глазу Сахары», но увидеть его во всей красе можно только с высоты птичьего полета.
Домбровский Сергей
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