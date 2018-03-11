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| | Карское море становится меньше с каждым годом из-за смены климата

Карское море становится меньше с каждым годом из-за смены климата

Сегодня, 11:49
По данным научного центра «Антистихия», глобальное потепление оказывает существенное влияние на Карское море. Его побережье подвергается эрозии, которая в будущем будет усиливаться. Морской берег каждый год отступает примерно на два-четыре метра.

Карское море становится меньше с каждым годом из-за смены климата

 

По данным «Антистихии», кроме Карского моря, от глобального таяния и эрозии могут пострадать территория Чукотки, Новая Земля, бассейны течений Индигирки и Колымы, юго-восток Якутии, большая часть Западно-Сибирской равнины. Отдельно стоит упомянуть о Северном морском пути, который является главным путем транспортной системы арктической зоны.

По утверждению специалистов центра, эрозия угрожает многим объектам инфраструктуры и может привести к чрезвычайной ситуации техногенного характера. В арктическом районе РФ находятся важнейшие объекты - атомные электростанции, элементы коммуникаций, точки размещения атомных ледоколов и кораблей ВМФ. Кроме того, в этой зоне расположены взрывоопасные объекты.
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