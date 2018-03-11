Ученые: Льняное масло и грецкие орехи способны заменить рыбу

Жирные кислоты ряда омега-3 являют важнейшим строительным материалом для липидного слоя клетчатых мембран. Они содержатся в основном в морепродуктах, которые в массе своей недоступны континентальным жителям из-за своей дороговизны. Однако, по словам доктора Альфреда Богданова, рыбу могут заменить грецкие орехи и льняное масло.

Сергей Денисов

По мнению диетолога, большинство жирных кислот человеческий организм вырабатывает самостоятельно, но некоторые из ряда омега-3 попадают в наш организм только с пищей. Дефицит этого строительного материала, как правило, пагубно сказывается на нормальном функционировании организма. Без присутствия возобновляющегося липидного слоя клеточных мембран в разы возрастает вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, инсультов и инфарктов. Суточная норма грецких орехов в 30 граммов и льняного масла в 10 граммов позволит избежать недостатка жирных кислот. Однако, предупреждает доктор, масло необходимо употреблять в пищу свежим. Даже хранение его в холодильнике не спасает от потери необходимых целебных качеств. Нужно покупать масло в вакуумных капсулах и открывать только перед самым потреблением.Кислоты из ряда омега-3 помогают бороться с онкологическими заболеваниями, так как постоянно обновляемый липидный слой мембран не оставляет пространство для появления посторонних радикалов, ведущих к злокачественным новообразованиям.