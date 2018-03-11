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| | NASA изучит Луну и экзопланеты с космической базы Gateway

NASA изучит Луну и экзопланеты с космической базы Gateway

Сегодня, 10:58
Еще в декабре 2017 года в NASA заявили о том, что в скором времени будет изучаться Луна и дальние планеты с помощью космической базы Geteway. Эксперты аэронавтики разработали алгоритмы по проведению эксперимента и самого исследования. Всего вариантов насчитывают свыше 200.

NASA изучит Луну и экзопланеты с космической базы Gateway

 

В декабре прошлого года в NASA заявили СМИ о дальнейших планах. В марте идет интенсивная подготовка по изучению Луны и дальних планет, которая будет вестись на окололунном центре Geteway. Эксперты отмечают, что наличие земного спутника американской научной станции сможет открыть широкие возможности по изучению Луны. Астрофизикам откроются различные темные стороны естественного спутника. Ученые с легкостью будут управлять роверами из Geteway. Из космической станции также собираются производить миссии по пилотированию.

Глава Advanced Exploration Systems Джейсон Крусан заявил, что сейчас ученые находятся на этапе проектирования Geteway. Эксперты в первую очередь хотят понять заинтересованность мировой науки в новой разработке, так как она внесет значительную пользу для изучения космических тел. По такому поводу организовывались специальные семинары, куда приглашали различных инженеров и ученых.
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