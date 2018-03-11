На видео за 10 минут показали 14 млрд лет существования Вселенной

Зарождение и существование Вселенной, которые заняли 14 миллиардов лет, смогли уместить в коротком видеоролике, продолжительность которого не превышает 11 минут. Над его созданием работал музыкант и видеолюбитель Джон Босуэлл из США.

Музыкант попытался объяснить людям, насколько молода еще Вселенная, продемонстрировав всю историю ее существования за рекордно короткий промежуток времени. Пользователи пройдут путь от Большого взрыва до возникновения в результате эволюции человека разумного, при этом скорость смены событий достигает 22 миллионов лет в секунду.

Пойда Анна

В рамках необычного видеоролика, который находится в свободном доступе на YouTube, можно увидеть самые ключевые моменты с начала зарождения Вселенной и до недавнего времени.При создании видеозаписи были использованы научные сведения из таких источников, как NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage.