На видео за 10 минут показали 14 млрд лет существования Вселенной

Зарождение и существование Вселенной, которые заняли 14 миллиардов лет, смогли уместить в коротком видеоролике, продолжительность которого не превышает 11 минут. Над его созданием работал музыкант и видеолюбитель Джон Босуэлл из США.
В рамках необычного видеоролика, который находится в свободном доступе на YouTube, можно увидеть самые ключевые моменты с начала зарождения Вселенной и до недавнего времени.
Музыкант попытался объяснить людям, насколько молода еще Вселенная, продемонстрировав всю историю ее существования за рекордно короткий промежуток времени. Пользователи пройдут путь от Большого взрыва до возникновения в результате эволюции человека разумного, при этом скорость смены событий достигает 22 миллионов лет в секунду.
При создании видеозаписи были использованы научные сведения из таких источников, как NASA, Voyage of Time, Cosmic Voyage.
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